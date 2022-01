Vācijā pērn lielākais patvēruma lūgumu skaits kopš 2017.gada

Aptuveni 148 000 no šiem pieteikumiem iesnieguši ārvalstnieki, kas pirmo reizi piesakās patvērumam Vācijā. Tas ir lielākais skaits kopš 2018.gada.

Aptuveni 17,5% no šiem 148 000 cilvēku ir bērni, kas jaunāki par gadu un ir dzimuši Vācijā.

Iekšlietu ministrijas dati liecina, ka lielākā daļa no cilvēkiem, kas lūguši patvērumu Vācijā, ir no Sīrijas. No šīs valsts ir vairāk nekā 70 000 patvēruma lūdzēju. Līdzīga situācija bijusi arī iepriekšējos gados.