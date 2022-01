Levits: Pieaugot saslimstībai, obligāta vakcinācija vecuma grupā virs 60 gadiem varētu būt nepieciešama

Viņš atgādināja, ka atšķirība starp parastām iesnām un Covid-19 ir tāda, ka no parastām iesnām cilvēks nenomirst, bet no Covid-19 vai tā paveidiem gan. Kariņš uzsvēra, ka labākais veids, kā sevi pasargāt no saslimšanas, ir vakcinācija, savukārt, ja pēc otrās devas saņemšanas ir pagājuši trīs mēneši, - tad balstvakcinācija.