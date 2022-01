Fliteru pavēlniece jeb Janas Purmales mirdzošais "zero waste"

Viss sākās pirms vairākiem gadiem, kad Jana aizbrauca uz ārzemēm, lai piedalītos konferencē par bezatkritumu dzīvesveida tēmu. Toreiz pie mums neko daudz par "zero waste" un tekstila atkritumu piesārņojumu vēl nerunāja. Tekstila industrijas radīto atkritumu tēma viņu tik ļoti aizkustināja, ka jaunā sieviete nolēma: viss, gribu darīt kaut ko, lai to mazinātu. Jana iestājās Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas nodaļā un sāka studēt tekstilmākslu. Spožas un spīdīgas lietas viņai tolaik nepatika - fui, tās asociējās ar kaut ko bizantisku, prastu. Jana atceras, kā, gaidot pirmo bērnu, "galvā notika transformācija, panesās, patika viss, kas spīguļo - pērlītes, zeltaini diedziņi, spoži stikliņi".

Bet nepārgāja. Regnāram jau pieci gadi, bet mammai Janai vēl aizvien prātā spīguļi. "Fliteri ir interesanti ar to, ka mainās atkarībā no gaismas - tumsā viens efekts, sveču gaismā pavisam cits, tie it kā dzīvo savu dzīvi. Tie man asociējas ar svētkiem, bērnības eglītes zaigojošajiem matiem," viņa pārvelk ar roku fliteru ezim. "Tiem gribas pieskarties, aptaustīt. Šos es saucu par antistresa fliteriem," viņa rāda uz fliteru gleznu pie sienas. Fliteri sabožas un izskatās pavisam savādāk nekā rātni pieglausti. "Fliterus nevar pārstrādāt, jo tie sastāv no plastmasas un krāsas. Turklāt tie piestprināti sintētiskam audumam." Saku, ka īpaši daudz tērpu ar fliteriem esmu redzējusi lietoto apģērbu veikalā "Kilomax". No vienas puses, tie izraisa šausmas, no otras, vilina ar magnētisku spēku.