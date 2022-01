Kurš varētu pastumt malā "Prāta vētru"?

Žūrijai kā allaž lielākās galvassāpes sagādā ierakstu korekta sadalīšana pa žanriem, taču kādam šis kategorizēšanas darbs ir jāveic, lai katru gadu izveidotu puslīdz objektīvu, konkrētā gada svarīgāko ierakstu kopainu. Jā, ir mākslinieki, kas savus darbus nemaz neiesniedz - principiāli vai vienkārši nevīžojot, tādējādi izsvītrojot sevi no šā gada pārskata, bet tāpēc jau pastāv arī citas alternatīvas mūzikas balvas un gada pārskati, no kuriem svarīgākā, protams, ir "Austras" balva, kas nedaudz šaurākā mūzikas profesionāļu lokā izvērtē pilnīgi visus konkrētajā laika nogrieznī izdotos ierakstus.

Līdz galam īsti nesaprotu arī kategorijas "Dziesma" ideju, kas nav piesaistīta kādam konkrētam žanram. Katru gadu šī kategorija pārklājas ar gada "Radio hitu", kas, manuprāt, iezīmē to, ka žūrija īsti nesaprot, pēc kādiem kritērijiem lai vērtē šīs šogad 149 iesniegtās dziesmas. Pēc kompozīcijas? Pēc dziesmas saturiskā vēstījuma? Aranžējuma? Skatoties uz izvirzītajām kompozīcijām, rodas iespaids, ka žūrija atkal izvēlējusies tieši tās, kas biežāk skan radioviļņos. Varbūt nākotnē arī dziesmas būtu jāgrupē sīkāk - labākā popdziesma, labākā rokdziesma, labākā urbānās mūzikas dziesma? Vai vienkārši no šādas kategorijas jāatsakās?

Pieri neizpratnē saraucu, kad ieraudzīju nominantus džeza mūzikas kategorijā - objektīvi viens no gada jaudīgākajiem ierakstiem - saksofonista Denisa Paškeviča jaunā soloprojekta TEN KA darbs "Sonic Geometry: Structures Patterns and Forms" (Jersika Records), kuru ar 4/5 zvaigznēm novērtējis prestižais pasaules džeza medijs "All About Jazz", pieciniekā nav atrodams. Kļūda.