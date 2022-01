Kā top Porsche krāsas un to noslēpumi

Unikālās “Porsche” krāsas un to nosaukumi nav izvēlēti nejauši, un to tapšanā izmantota rūpīga izpēte.

Neatkarīgi no tā, ar kādu jaunu projektu Daniela strādā šodien, to plašāka publika ieraudzīs vien pēc trim vai četriem gadiem. Katras krāsas radīšana iekļauj vairākus svarīgus soļus, tostarp divus gadus ilgu testēšanu saules gaismā. Tāpat, protams, krāsām pārbauda izturību pret uguni, jūras ūdeni un akmeņu triecieniem. Katru gadu “Porsche” izstrādā vidēji 12 jaunas krāsas, no kurām aptuveni četras nonāk ražošanā.