Avrila Lavinja izdod jaunu singlu, izziņo albuma izdošanas datumu

Jaunajā albumā iekļauts arī 2021. gadā izdotais singls "Bite Me". Piektdien, 14. janvārī izdots nākamais singls "I Love It When You Hate Me", kurā piedalās mūziķis Metjū Tailrs Musto (Matthew Tyler Musto), kas pazīstams ar skatuves vārdu blackbear.