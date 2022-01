Uzņēmējam Žuravļovam celta apsūdzība par aicinājumu vērsties pret Latviju

Nākamnedēļ Žuravļovs aicināts uz prokuratūru apsūdzības izsniegšanai, līdz ar to plašākus komentārus par apstākļiem prokuratūra varētu sniegt pēc apsūdzības izsniegšanas.

Pirmajā gadījumā sods piemērots par rupju un nepieklājīgu izteicienu izplatīšanu. Otrajā gadījumā sods piemērots par to, ka informatīvi analītiskā raidījuma ietvaros izskanēja aicinājums uz kara vai militāra konflikta izraisīšanu, aicinājums vardarbīgi gāzt valsts varu vai vardarbīgi grozīt valsts iekārtu, graut valsts teritoriālo vienotību vai izdarīt citu noziegumu. Savukārt trešajā gadījumā konstatēts, ka programma izplatītajos informatīvi analītiskajos diskusiju raidījumos nenodrošināja viedokļu daudzveidību.

Tāpat pārkāpts arī Priekšvēlēšanu aģitācijas likums, jo konstatēts, ka "Radio PIK" laika posmā no 2020.gada 17.augusta līdz 27.augustam izplatītajos diskusiju raidījumos kā diskusiju dalībnieki tika aicināti galvenokārt viena politiskā spēka pārstāvji, tādējādi lielākoties atspoguļojot tieši šī politiskā spēka viedokļus un pozīcijas.

"Pikal un partneri" padomes lēmumu pārsūdzēja, un tagad to vērtēs Administratīvā rajona tiesa.

Kā norādīja Žuravļovs, pirmais pārkāpums ir par to, ka studijas viesis citēja publicista Lato Lapsas un advokāta Romāna Voncoviča tiesu izvilkumus. NEPLP ieskatā, tas ir bijis rupjš aizskārums kādai personai. Otrais pārkāpums esot konstatēts ētera sarunā par "Latvijas ekonomisko okupāciju", kur NEPLP vārdu "okupācija" esot uztvērusi ārpus konteksta, to samērojot ar okupācijas fakta neatzīšanu. "Lai gan studijas viesis paskaidroja, ka okupāciju atzīst un to salīdzinājumu jāuzskata par joku," iepriekš skaidroja Žuravļovs.