Politologi dažādi vērtē Kariņa izredzes vēlreiz vadīt valdību

Politologs teica, ka, pārmetot kaut ko valdībai, tiek pārmests arī Kariņam. Viņaprāt, esošajam premjeram var atsevišķos gadījumos pārmest par neizlēmību un to, ka viņš nevada valdību ar "ļoti stingru roku". Esot bijušas situācijas, kad viens ministrs no vienas partijas saka vienu, bet cits ministrs no citas partijas saka citu, un Kariņš uz to tikai noraugās.