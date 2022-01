Koncertzālē "Latvija" autormūziku izpildīs Vladislavs Nastavševs

"Ma" ir laikmetīgās autormūzikas cikls, kura ietvaros Ventspilī viesojas dažādu žanru ārvalstu un latviešu mūziķi un komponisti. Līdz šim koncertus snieguši čehu vijolniece Iva Bitova (Iva Bittová), austrāliešu perkusionists Džims Vaits (Jim White), grieķu lautas meistars Jorgoss Ksiluris (George Xylouris) jeb duets “Xylouris White”, pianists un komponists Lūks Hovards (Luke Howard) no Austrālijas, pianists Niks Berčs (Nik Baertsch), čelliste Klarisa Džensena (Clarice Jensen) un pūšaminstrumentāliste Lia Bertuči (Lea Bertucci) no ASV, Daniels Brands (Daniel Brandt) ar apvienību "Eternal Something" no Vācijas, čellists un skaņu mākslinieks Olivers Koutss (Oliver Coates) no Lielbritānijas, perkusionists un skaņu mākslinieks, ņujorkietis Ilajs Kešlers (Eli Keszler), vācu čelliste Anne Millere (Anne Müller), kā arī somu skaņdaris Tatu Renke (Tatu Rönkkö).