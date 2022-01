"Conexus": Remonts gāzesvadā Valdaja-Pleskava neietekmēs Latvijas dabasgāzes apgādi

"Gazprom" plānotie remontdarbi Krievijas teritorijā notiks divos posmos - no 2022.gada 17.janvāra līdz 6.februārim un no 24.februāra līdz 7.aprīlim. Remontdarbu laikā "Gazprom" veiks gāzesvada posmu maiņu, lai uzlabotu pārvades sistēmas drošību. Pārvades posmu maiņa tiek veikta saskaņā ar "Gazprom" iekšējās diagnostikas rezultātiem.

"Conexus" pārstāvji uzsver, ka Latvijas apgādi pilnībā spēj nodrošināt Inčukalna pazemes gāzes krātuve, bet tirgus dalībniekiem ir pieejami arī alternatīvi dabasgāzes piegādes ceļi no Somijas "Balticconnector" gāzesvada, vai Lietuvas un Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes termināļa.

Pēdējo piecu gadu laikā ziemas sezonā no Inčukalna pazemes gāzes krātuves uz Krievijas teritoriju nav padoti nozīmīgi dabasgāzes apjomi, kā arī "Gazprom" savus maģistrālo gāzesvadu remontus plāno tieši ziemas sezonā, kad nenotiek dabasgāzes padeve uz Latviju un "Conexus" ir iespēja organizēt atslēgtā posma apgādi no Inčukalna pazemes gāzes krātuves, skaidro "Conexus" pārstāvji.

Jau ziņots, ka "Gazprom" no pirmdienas veiks plānotos apkopes darbus gāzes cauruļvadā Valdaja-Pleskava-Rīga, piektdien paziņojusi kompānija.

Vienotā dabasgāzes un pārvades operatora AS "Conexus Baltic Grid" publiskotā informācija liecina, ka ceturtdien Inčukalna pazemes gāzes krātuves jaudas sasniedza 10,207 terravatstundas (TWh). Turklāt papildu tam pēdējā mēneša laikā, no 2021.gada 12.decembra, Latvijas gāzes pārvades sistēmā pa cauruļvadu no Krievijas iesūknētās gāzes jaudas bija 0,992 TWh, kas ir netipiski daudz.