Desmit gadu ilgais “eksperiments” beidzies: likvidēs Pārresoru koordinācijas centru

Idejas labas, bet pietrūka ietekmes – šādu viedokli “de facto” saklausa vairākkārt, kad tiek runāts par PKC likvidēšanu un tā uzdevumu atdošanu Valsts kancelejai. Savulaik to izveidoja kā premjeram pakļautu iestādi, lai caur to vienoti vadītu valsts attīstības jautājumus.

Savukārt pēc asiem iebildumiem no tieslietu ministra puses nobremzēja arī vienotas iestādes (ar filiālēm visā Latvijā) izveidi bērnu emocionālās un psihiskās veselības attīstībai. Uzdevumu to veidot PKC saņēma no šīs pašas valdības. Tieslietu ministrija iebildumos norādīja – centrs nav bērnu tiesību aizsardzības sistēmas subjekts. “Mēs palikām pie tā, ka iniciatīva ir laba un attīstāma, ka nepieciešams izstrādāt pirmos lielos trīs līdz piecus pakalpojumus, tad tos notestēt un ieviest attiecīgi praksē. Un tad jau lemt par to institucionālo modeli, kāds tur ir vajadzīgs. (..) To varēja darīt arī Pārresoru koordinācijas centrs, bet mums ir tā - es skatos uz jautājumiem arī kā jurists. Protams, mēs nevaram vienkārši uz revolucionārās sirdsapziņas pamata arī darīt jebko, mums ir jāskatās, ko mums noteic likums. Ja mēs ilgtermiņā liekam iekšā kādu uzdevumu kādai valsts pārvaldes iestādei, tad šis uzdevums viņai ir jādeleģē caur likumu,” saka Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre Ilona Kronberga.