Tiktokere atmasko neīsto Kailijas Dženeras skaistumu

Kailija Dženere ir amerikāņu televīzijas personība, modele, uzņēmēja un interneta zvaigzne. Kopš 2007. gada piedalījusies realitātes šovā Keeping Up with the Kardashians (viņa ir Kimas Kardašjanas pusmāsa). 2012. gadā sadarbībā ar apģērbu brendu PacSun un kopā ar māsu Kendalu izveidoja apģērbu liniju Kendall & Kylie. 2015. gadā viņa izveidoja pati savu kosmētikas līniju Kylie Cosmetics, un tās aplikācija sasniedza pirmo vietu iTunes App Store. 2018. gadā Kailija sasniedza 100 miljonus sekotāju sociālajā tīklā Instagram, tādējādi viņa ir viena no top 10 visvairāk sekotājiem profiliem šajā tīklā. 2017. gadā Dženere tika ierindota Forbes 100 slavenību sarakstā, kļūstot par jaunāko personu, kas tur iekļuvusi.