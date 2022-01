Foto ⟩ Liepājā plosās "Čurļoņa kvartets"

Svētdien, 16. janvārī, Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" debitēja azartiskais un tehniski virtuozais "Čurļoņa kvartets", kas kamersērijas "Personīgi" sezonas atklāšanā klausītājus iepazīstināja ar spilgtākajiem lietuviešu laikmetīgās kamermūzikas skaņdarbiem un to autoru rokrakstiem. Lielākā daļa no koncertā atskaņotajiem darbiem Latvijā debitēja pirmo reizi. Aplūko foto no koncerta!