Saeimas deputāts Naudiņš iesniedzis Saeimas Mandātu komisijā iegūto vakcinācijas sertifikātu

Politiķa ieskatā, tā ir normāla prakse, - ja deputātam interesē, viņš ar attiecīgo dokumentu var iepazīties lietvedībā. "Uzskatu, ka komisijas priekšsēdētāja pati var iepazīties ar manu sertifikātu un komisijai par to noziņot. Tie, kuri vēlas, lai ierodas Saeimā un to aplūko," teica deputāts, vienlaikus paužot neizpratni par to, "kāpēc politiķus bija jāiesaista cita deputāta vērtēšanā". Pēc viņa domām, sertifikātu pārbaudi bija jāatstāj Saeimas Administrācijas pārziņā, kas attiecīgi varētu ziņot parlamenta Prezidijam par to, ka konkrētais deputāts savu sertifikātu iesniedzis.