Sestdien Rīgā apturēts autovadītājs 2,38 promiļu alkohola reibumā

15.janvārī pēc pulksten 23 policija saņēma informāciju no iedzīvotāja, ka Rīgā pa Krišjāņa Valdemāra ielu pārvietojas kāds iereibis "Mercedes-Benz" markas automašīnas vadītājs. Vadītājs, nesavaldījis automašīnu, nobraucis no ceļa un bojājis divas ceļa zīmes, kā arī, neziņojot par to likumā noteiktā kārtībā, aizbraucis no notikuma vietas. Pēc negadījuma vietas atstāšanas automašīnas vadītājs turpinājis ceļu ar bojātu automašīnu.