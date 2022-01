Ģimenes ārste: Balstvakcinētie pacienti inficēšanās ar Covid-19 gadījumā slimo bez izteiktiem simptomiem

Balstvakcinēto slimības simptomi esot tik nepamanāmi, un nereti no pacientiem varot dzirdēt, ka, neveicot testu, viņi nemaz nezinātu par inficēšanos.

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas dati liecina, ka šobrīd valstī 37,71% iedzīvotāju no 974 000 balstvakcināciju saņemt tiesīgo ir saņēmuši papildu poti. Senioru vidū no tiem, kas šobrīd var saņemt balstvakcīnu, 53% jeb aptuveni 170 000 no 320 000 ir saņēmuši papildu poti.