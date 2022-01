Liepājas teātrī top lielākais šīs sezonas jauniestudējums

Režisore uzsver: "Ar Kārli esam kopā daudz strādājuši, bet nekad tādā mērogā. Viņa ieguldījums ir milzīgs. Muzikālā dramaturģija sastāv no 17 numuriem – gan horeogrāfiskiem, gan vokāliem, šādā žanrā viņam ir pirmā pieredze. Dziesmu tekstus sarakstījusi Inese Zandere – viņas darbs ir nudien smalks, ik vārds izaudzis no lugas, līdz ar to ar viņas tekstiem strādāt bija ļoti viegli, savukārt milzu darbu šobrīd iegulda Liene Grava, kas rada horeogrāfiju katram numuram."