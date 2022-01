Latvijas patriots Leo Hiršsons: "Drosmīgais mirst vienu reizi, gļēvulis – katru reizi"

Intervijas laikā Hiršsons atklāj, kāds bijis viņa kino kaskadiera ceļš, kādai pasaules zvaigznei inscenējis trikus, filmējot Latvijā, kā arī vai viņam ir bail no nāves.

Taujāts par to, kāds bijis ceļš kino industrijā, Hiršsons atzīst, ka tas esot bijis smags: "Es būtībā nokļuvu ātrāk kameras otrā pusē. Tikai pēc tam nokļuvu uz Liepājas teātra skatuves." Mācījies pēdējā 6. Raiņa vidusskolas klasē, kad Liepājā sāka uzņemt filmu "Uzbrukums slepenpolicijai."

"Jaunliepājas tirgū – tur mēs ar zirgiem dragājām, jo es tajā laikā trenējos pie zirgiem. Bija tīri jautri un patīkami,"

atzīst Hiršsons.

Savukārt savus pirmos trikus viņš sācis organizēt filmā "Sāpju ceļi": "Tas bija lēciens no vilciena jumta, ejoša. Bija uztaisīta tāda amortizācijas bedre, tur iekšā sabērti mēbeļu rūpniecības porolona atkritumi, pāri uzbērta kūdra. Mans uzdevums bija ar zirgu jāt pakaļ vilcienam, no zirga pārvilkties, tur tādi ķekši bija iesisti sienā, uz vilcienu, tikt augšā uz jumta, pārlēkt no viena vagona uz otru, krist iekšā tajā bedrē."

Kopumā Hiršsons filmējies aptuveni simts filmās. Taujāts par to, kas ļāvis tā riskēt ar dzīvību, veselību, vai bijusi kāda apliecība vai kvalifikācija, kaskadieris norāda pavisam vienkārši: "Es biju pirmās sporta klases jātnieks."

Hiršsons atzīst: ja lēkt no tilta ar zirgu ostā būtu interesanti, tad viņš to arī darītu: "Mana īstā vieta nav uz skatuves, man tomēr patīk tie triki. Es pēc zināma laika pārgāju tīri uz tiem trikiem. Beidzās ar to, ka es kļuvu par triku inscenētāju ar starptautisku sertifikātu, kādi mēs esam tikai divi Latvijā."

Viņš atceras arī vēl kādu filmēšanu, kur pa Liepāju jājis ziloņa mugurā. Tāpat atmiņā pamatīgi iespiedusies filmas “Arhangeļska” tapšana, kurā Hiršsons bijis Daniela Kreiga triku inscenētājs. Džeimsa Bonda atveidotājs bijis apmierināts ar latviešu kaskadiera zināšanu līmeni, kā pērties pa auksto ūdeni, sagatavoties.

Taujāts par to, vai lecot, atmīnējot, tiek gūts adrenalīns, gribas pierādīt sevi un apliecināt, Hiršsons smejas: "Bez tā jau neiztiks, vai ne?" Viņš stāsta, ka vislabāko atbildi uz jautājumu par to, ka ģimenes vīriešiem ir pietiekami nopietnas profesijas, piemēram, kara lidotājs, kaskadieris, dienēšana zemessardzē, devusi viņa sieva: "Zini ko, labāk kārtīgi veči nekā kaut kādi pepiņi." Uz ko raidījuma vadītājs Jānis Šipkēvics jautā: "Tev nav bailes no nāves?" Hiršsons ir tiešs: "Drosmīgais mirst vienu reizi, gļēvulis – katru reizi."