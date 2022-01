Atbalsta 3,03 miljonu eiro piešķiršanu antigēnu testu iegādei

Līdzekļi tiks pārdalīti no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Finansējums tiks piešķirts atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.

Valdība 11.janvārī nolēma no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt Aizsardzības ministrijai ne vairāk kā 3 027 993 eiro, lai segtu izdevumus par antigēna testu vienību iegādi.

Pērnā gada nogalē aizsardzības resors noslēdzis visu līdz šim iegādāto četru miljonu antigēnu paštestu izsniegšanu Latvijas iestādēm, savukārt testu piegādātajam "Brief" aprēķināts līgumsods 330 182 eiro apmērā.

Atbilstoši vispārīgās vienošanās noteikumiem uzņēmumam "Brief" no līguma kopējās summas 4 160 000 eiro tika aprēķināts līgumsods 330 182 eiro apmērā. Rezultātā viena testa izmaksas valstij veidos 0,96 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) iepriekš noteiktā 1,04 eiro bez PVN vietā. Līgumsods tiks ieturēts no izmaksājamās summas, un uzņēmumam tiks izmaksāta samaksa 3 829 817 eiro apmērā bez PVN par 4 000 000 testu piegādi.