Tas nav sekss, tā ir masturbācija. Stāsts par Klintona mīļāko saksofonistu, ko "ienīda visi"

Biežs Lorbera koncertu apmeklētājs bija mūzikas izdevniecības "Arista Records" prezidents Klaivs Deiviss (Clive Davis), kurš ievēroja, ka publika īpaši jūsmīgi uzņem tieši Kenija saksofona spēli. Viņš drīz piedāvāja jaunajam censonim atsevišķu izdevniecības līgumu. Pirmie ieraksti popdziesmu žanrā, sadarbībā ar dažādiem komponistiem, atnesa pirmos nelielus panākumus, taču pagrieziena punkts notika 1986. gadā, kad savu instrumentālo solo dziesmu "Songbird" Kenijs izpildīja Džonija Kārsona TV šovā, to nesaskaņojot ar šova producentiem. Protams, no vienas puses viņš saņēma milzīgus pārmetumus no šova veidotājiem, taču no otras - iemantoja pilnīgi jaunu auditoriju. Dziesmai tika uzfilmēts video, un pats Klaivs Deiviss personīgi pirmo reizi mūžā visām radiostacijām nosūtīja vēstuli ar personīgu lūgumu atskaņot šo kompozīciju.