Ventspilī gaidāms grupas "GoGo Penguin" koncerts

"GoGo Penguin" jeb pianists Kriss Ilingvorts (Chris Illingworth), basģitārists Niks Bleka (Nick Blacka) un sitaminstrumentālists Džons Skots (Jon Scott) ir džeza trio no Mančestras, ko mūzikas apskatnieks "Line of Best Fit" lakoniski un asprātīgi pasludinājis par "britu džeza "Radiohead"".