Pieņem jaunus noteikumus par drošības un veselības aizsardzības prasībām uz kuģiem

Satiksmes ministrija skaidro, ka ar Latvijas karogu kuģojošie kuģi tiek iedalīti trīs kategorijās - A kategorijas kuģiem nav kuģošanas rajona vai ilguma ierobežojumu, B kategorija kuģiem kuģošanas rajons ir līdz 150 jūras jūdzēm no patvēruma ostas un C kategorijā ietilpst tie, kuri kuģo ne vairāk kā 20 jūras jūdzes no krasta. Noteikumos ietvertās prasības neattiecas uz karakuģiem.