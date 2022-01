Video ⟩ Auduma masku aizliegums un atbalsts elektrības rēķiniem - ko lēma valdība

Veselības ministrija (VM) grozījumu anotācijā skaidro, ka pētījumi liecina, ka medicīnisko sejas masku efektivitāte, salīdzinot ar citu materiālu sejas aizsegiem, ir visaugstākā un sasniedz vismaz 90%, bet sejas maskas nav pietiekams aizsardzības līdzeklis pret ļoti sīku daļiņu, tai skaitā vīrusu, ieelpošanu. Savukārt respiratori bez vārsta aizsargā ne tikai pret izelpoto daļiņu nonākšanu apkārtnē, bet arī pret daļiņu ieelpošanu no apkārtējās vides.

VM aicina ņemt vērā, ka medicīniskās sejas maskas un respiratori ir standartizēti un to efektivitātei ir starptautiski noteiktas konkrētas prasības. Tādēļ, pareizi lietojot medicīnisko sejas masku vai respiratoru, var garantēt to efektivitāti. Savukārt nemedicīniskajiem sejas aizsegiem nav nekādu konkrētu prasību vai standartu, un tās var būt kā ļoti kvalitatīvas ar augstu aizsardzības pakāpi, tā ļoti nekvalitatīvas ar ļoti zemu aizsardzības pakāpi, tādēļ nemedicīnisko sejas aizsegu pareiza lietošana negarantē pietiekamu aizsardzību.

Tāpat bērni no septiņu līdz 12 gadu vecumam varēs lietot auduma maskas arī, apmeklējot citas sabiedriskās vietas. Savukārt skolēniem vecumā no 12 gadiem, apmeklējot citas sabiedriskās vietas, bet neskaitot sabiedrisko transportu, būs jālieto medicīniskās maskas vai ne zemākas klases kā FFP2 respiratori. Šāds lēmums pieņemts, jo atbilstoši starptautisko veselības organizāciju rekomendācijām mutes un deguna aizsegus pieaugušajiem sāk lietot no 12 gadu vecuma.