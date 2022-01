"Neputns" izdod kultūrvēsturnieka un zinātnieka Andreja Johansona "Esejas"

Johansona eseju izlase viņa dēla Pāvila Johansona sastādījumā ievada autora 100. jubilejas gadu. Izlasē iekļautas esejas, kas sarakstītas laika posmā no 1953. līdz 1962. gadam un izdotas piecās eseju grāmatās.

Pāvils Johansons: "No saviem agrīniem bērnības gadiem atceros, ka starp citām ierastām virtuves skaņām no mātes puses šaurajā dzīvoklī Stokholmas priekšpilsētā Hēgerstēnā klaudzēja dīvaini trokšņi. Izrādījās, ka tie bija visai neritmiski piesitieni uz sarkanas Olivetti rakstāmmašīnas taustiņiem. Pamazām, vēlā vakara stundā iemiegot, pieradu pie šīm skaņām, bet man nebija ne jausmas, ka tās veidoja tekstus, pat grāmatas, kas ar laiku tiks augsti novērtētas. Kamēr es sapņoju par futbolu, Andrejs bija iedziļinājies gan vecos, gan tajā laikā aktuālos rakstītos avotos, no kurām viņš smēla izziņas, kas viņa rakstos tika veidotas analīzēs un slēdzienos stilistiski, ritmiski pievilcīgā veidā."