Aptauja: Trešdaļa iedzīvotāju šogad plāno uzlabot savu finanšu situāciju

No tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri apņēmušies netērēt vairāk naudas, nekā nopelnīts, vairums ir vecāka gadagājuma cilvēki vecumā no 60 līdz 74 gadiem, no kuriem šādu atbildi norādījusi gandrīz puse jeb 42% aptaujāto, kā arī Latgales iedzīvotāji.