Komisijas deputāti neatbalsta VARAM priekšlikumus bioloģisko atkritumu tarifu mazināšanai

Ja komisija būtu atbalstījusi attiecīgo likumprojektu, tas tālāk Saeimā tiktu virzīts kā komisijas. Deputātu balsīm divas reizes sadaloties vienādi, likumprojekta tālāka virzība no komisijas puses atbalstīta netika. Tādējādi VARAM attiecīgo likumprojektu var virzīt ierastajā likumprojektu izskatīšanas kārtībā, vispirms piesakot to izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

Viens no deputātiem, kas neatbalstīja grozījumu tālāku virzību, bija komisijas vadītājs Krišjānis Feldmans (JKP). Viņš cita starpā pauda bažas, ka bioloģisko atkritumu tarifu samazināšana palielinās nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas tarifus.

Ministrija bija rosinājusi, ka maksu par dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu, pašvaldība nosaka 60% apmērā no nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas maksas.

Kā ziņots, no 10.janvāra tarifs par nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā "Getliņi" būs par 87% lielāks jeb 124,6 eiro par tonnu, paredz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātās izmaiņas.

Jaunais tarifs attiecas uz Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā radītajiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, kas nonāk poligonā "Getliņi" no Rīgas, kā arī Ādažu, Mārupes, Ķekavas, Ropažu, Ogres, Siguldas (izņemot Krimuldas un Lēdurgas pagastu), Olaines, Salaspils, Saulkrastu novada un no daļas no Bauskas novada administratīvajām teritorijām - Bauskas pilsētas un Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes, Vecsaules pagasta.