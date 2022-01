Psihiatre: Bērings-Breivīks joprojām ir ļoti bīstams

Tiesas sēdē, kurā tiek izskatīta nosacītas atbrīvošanas iespēja, Bērings-Breivīks apgalvoja, ka ir norobežojies no vardarbības un vēlas tikt atbrīvots pēc tiesas noteiktā minimālā soda, kas ir desmit gadi.

Rosenkvista tiesā paziņoja, ka Bērings-Breivīks joprojām cieš no "asociāliem, teatrāliem un narcistiskiem" personības traucējumiem.

2016.gadā Bērings-Breivīks panāca, ka Norvēģijas valsts tiek notiesāta par "nehumānu un degradējošu" izturēšanos pret viņu, jo viņš tika izolēts no citiem ieslodzītajiem. Apelācijas tiesa šo spriedumu atcēla.

"Kāds, kurš ir notiesāts par noziedzīgu nodarījumu, nekad nevar garantēt, ka viņš to vairs nedarīs, jo tas ir atkarīgs no sabiedrības un no tā, vai tā viņam dod otru iespēju vai ne," trešdien tiesā sacīja Bērings-Breivīks, kad viņam tika lūgts pierādīt, ka viņš vairs nav vardarbīgi noskaņots.