Ulī atveidojis modes leģendu Īvsu Senlorānu biogrāfiskajā filmā "Saint Laurent" (2014), viņš bija Hanibals Lekters filmā "Hannibal Rising" (2007), kā arī Ulī atveidoja nāvējoši slimu rakstnieku filmā "It's Only the End of the World" ("Tas ir tikai pasaules gals") (2016).