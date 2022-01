Starptautisko operāciju karavīri rehabilitācijas pakalpojumus varēs saņemt kopā ar ģimeni

Likumā noteikta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ja nepieciešams - arī veselības aprūpes pakalpojumu, sniegšana Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un zemessargiem, kuri atgriezušies no starptautiskajām operācijām vai no dalības NATO vai Eiropas Savienības ātrās reaģēšanas jūras spēku komponentēs, ja karavīrs pildījis dienesta pienākumus uz kuģa jūrā ne mazāk kā trīs mēnešus.

Līdz ar to pēc būtības atbalstīts arī deputātes Andas Čakšas priekšlikums, ka rehabilitācija tiek attiecināta arī uz karavīru un zemessargu dzīvesbiedriem.

Kā iepriekš informēja parlamenta Preses dienestā, sociālās rehabilitācijas mērķis ir karavīru vai zemessargu sociālā statusa atgriešana un iekļaušanās sabiedrībā pēc atgriešanās no starptautiskās operācijas, norādīts likumprojekta anotācijā. Sociālā rehabilitācija ilgst desmit dienas, un karavīru uz to nosūta trīs mēnešu laikā pēc atgriešanās no misijas. Pie līdzšinējās kārtības šo desmit dienu laikā karavīram nebija iespējas būt kopā ar savu ģimeni.