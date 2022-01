Pie skatītājiem nonāk Uģa Oltes filma “Kas tu esi Savvaļā?”

"Savvaļas" otrās sezonas laikā tā ir izaugusi par vietu, kur dažādu žanru mākslinieki realizējuši performances, rīkojuši dzejas lasījumus, koncertus un sarunas. Uģis Olte visas vasaras garumā to ir dokumentējis, radot pusstundu garu dokumentālu mākslas darbu.

"Kas tu esi Savvaļā? Tas ir jautājums, kurš nealkst atbildi, jo tā ikreiz ir cita. Es biju skatītājs, kurš savu četru dienu pieredzi Drustu mežos piefiksēja, filmējot un ierakstot skaņas. Dokumentālists bez cita nolūka. Es ļāvos jebkuram impulsam, to daudz nepārrēķinot. Filmēju cilvēkus, viņu mākslu un tās skatītājus. Jutu, ka safilmētais kņudinās un maļas galvā, alkstot pārtapt, pazaudēt savu linearitāti. Līdzīgi mēdz darīt arī atmiņas par notikumiem. Kādas ģeogrāfiskas vietas tēls smadzeņu sinapsēs apprecas ar kādu dziesmu, un viņām dzimst iepriekš neeksistējis sakars. Un turpmāk, dzirdot to dziesmu, tu redzēsi to vietu un, esot tajā vietā, – dzirdēsi dziesmu. Arī šajā filmā vienas vasaras notikumi sameklēja sev jaunus sakarus. Pūtēju orķestra diriģents kļuva par dzejnieku pavēlnieku. Leišu atonālās dziedātājas – par vadātājām-sirēnām, kas cauri dubļiem triec savvaļnieku baru. Tagad ir kārta jums laist šo filmu iekšā savā prātā. Lai meklē savu sūci, pa kuru ieplūst jūsu atmiņās un izšķīst tajās,” par filmu stāsta Olte.