"Raum" Eirovīzijā startē ar savu pirmo dziesmu angļu valodā

""Plans" ir par diviem cilvēkiem, kuri atraduši viens otru un kuriem ļoti labi saskan, bet abi mazliet sabīstas un nobremzē attiecības. Tad abi ir tādā kā neziņā. Kā jau dzīvē bieži ir, vienam jābūt tam drosmīgajam vai drosmīgajai, kas sper pirmo soli un pajautā — vai gribi pamēģināt? Can I be your plans for the weekend?” stāsta "Raum".