Uzņēmēju viedoklis par elektroauto: pirkt ir dārgi, taču ir daudz priekšrocību

V. Starkus atzīmē, ka nesen viens no galvenajiem elektriskā komerctransporta trūkumiem bija izvēles trūkums. Tomēr situācija strauji mainās. Elektrisko komercauto piedāvājums aug ārkārtīgi strauji, tāpēc ir arvien vairāk modeļu, kas atbilst dažādām biznesa vajadzībām. Pēdējo gadu laikā vien Peugeot ir laidis klajā elektrisko versiju katram modelim, kam bija iekšdedzes dzinējs, sākot no e-Partner un e-Expert, kas ieguva prestižo International Van of the Year balvu, līdz furgonam e-Boxer.