Viļņā atklās Andra Vītoliņa personālizstādi

Viļņas rātsnamā un mākslas galerijā "Meno niša" no 3. februāra līdz 26. februārim būs apskatāma mākslinieka Andra Vītoliņa personālizstāde "Mums vajadzīga iespēja pārdzimt" jeb "We Need a Chance to be Reborn", informē mākslinieka pārstāve Alise Mališko.