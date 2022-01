Latvijā sestdien turpināsies izbraukuma vakcinācija pret Covid-19

Vakcinācija Krāslavas novadā Aulejas Tautas namā notiks no plkst.12 līdz plkst.14, savukārt Robežnieku Tautas namā - no plkst.15.30 līdz plkst.16.30.

Jēkabpils novadā vakcinācija no plkst.9.30 līdz plkst.10.30 notiks Kalna pagastā un no plkst.11.30 līdz plkst.12.30 - Kalna pagasta pārvaldē.

Aizkraukles novadā vakcinācija no plkst.9 līdz plkst.11 notiks Staburaga Saieta namā un no plkst.12 līdz plkst.14 - Neretas kultūras namā, savukārt no plkst.15.30 līdz plkst.17.30 - Seces pagastmājā.