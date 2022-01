Piektdien ap 40% jauno Covid-19 gadījumu konstatēti bērnu un jauniešu vidū

Šonedēļ saslimušo skaits īpaši liels ir bērnu un skolēnu vidū. Vecumā no deviņiem līdz 19 gadiem inficēto skaits ceturtdien jau pārsniedza 1500, bet vecumā līdz deviņiem gadiem - 900, kopumā veidojot 40% no dienā reģistrētajiem inficētajiem.

No ceturtdien atklātajiem 5972 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 45% jeb 2717 ir reģistrēti Rīgā.

No atklātajiem inficētajiem 1522 ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 1089 - vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 932 ir vecumā līdz deviņiem gadiem bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.