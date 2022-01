Raidījums: Cenu pieauguma krīzes risināšanai vajadzēs vairāk nekā 400 miljonus eiro

Un savā ziņā veidosies tāds apburtais loks – no vienas puses mums ir jāatbalsta, valdībai ir jāatbalsta neaizsargātie iedzīvotāji un uzņēmumi, un tas ir saistīts ar valsts atbalsta un deficīta pieaugumu. Bet no otras puses, ja tas valsts atbalsts būs nesamērīgs un deficīts turpinās augt, lai mazinātu inflācijas sekas, tas viss novedīs pie kārtējā cenu pieauguma,” Šteinbuka skaidro. Uz to 19. janvāra raidījumā “Kas notiek Latvijā?” norādīja arī Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, jo “viss, kas tiks iedots pa daudz, tas parādies citu preču cenu kāpumā.”