Jelgavnieks ļaujas apvārdošanai un Rīgā iegādājas salūzušu VW Touareg

Ierodoties tirdzniecības vietā Granīta ielā 2, izrādījās, ka melnā VW Passat nav, ka tas nemaz nav autoplača rīcībā. Almants sākumā bija neizpratnē par Autoselect.lv, taču ļāvās pierunāšanai aplūkot citus auto, tai skaitā pelēku 2003. gada Volkswagen Touareg, par kuru viens no uzņēmuma pārstāvjiem teicis, ka pats tādu labprāt ņemtu, vēsta TV3 raidījums Bez Tabu.

"Ja man būtu iespēja, es ņemtu šo Touareg, ir baigi labs, nupat no ārzemēm," pārdevēja teikto atminas Almants. Lai gan Touareg bija ar automātisko pārnesumkārbu un Almants šīs mašīnas iegādi sākotnēji neizskatīja, viņš tomēr nolēma pirms Ziemassvētkiem neatgriezties mājās ar tukšām rokām un, uzticoties pārdevējam, iegādāties ieteikto spēkratu. Zināmu drošību deva arī norāde Autoselect.lv mājaslapā, ka automašīnas ir pārbaudītas un nav nepieciešams veikt tūlītējus ieguldījumus.

FOTO: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu"

motors ir beigts un nepieciešams to izjaukt, lai saprastu, kas par vainu. Izjaukšana un salikšana atpakaļ izmaksātu naudas summu, kas pielīdzināma mašīnas vērtībai.

Kad pie tirgotavas Granīta ielā 2 ierodas Bez Tabu filmēšanas grupa, teritorijas vārti nekavējoties tiek aizvērti. Pie vārtiem stāvošais pāris stāsta, ka darbinieki steidzinājuši pāri iziet no teritorijas vai arī rēķināties ar to, ka ilgāku laiku nāksies pavadīt slēgtā teritorijā. Autotirgus/Autoselect jeb SIA MKR Capital darbinieki izsauc arī apsardzi, sūdzoties par to, ka pie teritorijas atrodas Bez Tabu filmēšanas grupa. Uzņēmuma īpašnieks Mārtiņš Mālnieks uz Bez Tabu žurnālista zvaniem neatbild, tā vietā sūta ziņas.