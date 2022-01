"Tallinas mūzikas nedēļa" izsludina pirmos konferences viesus

Leģendārās sabiedrisko attiecību kompānijas Savage & Best līdzdibinātāja un vadītāja Džeina Savidža tiek plaši uzskatīta par galveno britpopa kustības ierosinātāju. Konferencē viņa prezentēs savu jauno grāmatu Here They Come With Your Make Up On: Suede, Coming Up… And More Adventures Beyond The Wild Frontiers, kas iznāks 12. aprīlī. Džeina ir pārstāvējusi tādas britpopa zvaigznes, kā, piemēram, Pulp, The Verve, Elastica, kā arī daudzus citus ietekmīgus laikmeta māksliniekus, tostarp The Fall un The Jesus and Mary Chain.