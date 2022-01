Rodas jautājums, kā traģiskā negadījuma izraisītājs varēja neredzēt evakuatorus

Aizvadītajā piektdienā TV3 raidījums Degpunktā ziņoja par slideno ceļu dēļ notikušām avārijām, no kurām viena reģistrēta uz Tallinas šosejas netālu no Ādažiem. Tur grāvī bija ieslīdējis satiksmes autobuss, kura pasažieriem nācās izmantot avārijas izeju - izkļūt pa jumta lūku. Tā kā avārija notika uz noslogotās Tallinas šosejas, glābšanas darbus nolēma veikt pēc tumsas iestāšanās. Pievakarē notikuma vietā ieradās evakuators-vilcējs, sāka darbu, bet drīz vien to nācās pārtraukt, jo bija jāsauc palīgā mediķi un ugunsdzēsēji.