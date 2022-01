Māris Žunda: "Ja nevari atrast klusumu sevī, tad neatradīsi to nekur"

Taujāts par to, vai viņam nav bail no vientulības, Māris Žunda stāsta, ka ir iemācījies būt viens pats: "Tas bija šis pēdējo divu gadu periods, kur es tiešām varēju mēnešiem pavadīt ar sevi un praktiski nebūt sabiedrībā. Šis bija ļoti labs periods pabūt ar sevi un saprast, kas ir klusums, atrast to klusumu sevī. Tas arī ir jāiemācās, tā ir prasme. Ja tu nevari atrast klusumu sevī, tad tu neatradīsi to nekur."