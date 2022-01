ISSP galerijā tiks atklāta Konstantīna Žukova izstāde – ieskats LGBT+ subkultūrā

Konstantīna Žukova izstāde “Melnā Neļķe 2. daļa” piedāvā ieskatu subkultūrā, kuras DNS vēsturiski tika ierakstīts izdzīvošanas instinkts – būt neredzamam, nepamanāmam. Šīs subkultūras likumi un kodi tika nodoti no mutes mutē, bet vēsture izgaisa kopā ar cilvēkiem. Bieži noklusēta, tā netika dokumentēta, jo šī subkultūra sarunājās čukstus, gluži kā smilgas nūdistu pludmalē.

Izstāde ISSP galerijā ir otrā daļa no mākslinieka iecerētā darbu cikla, kas pievēršas Latvijas LGBT+ vēsturēm. Cikla nosaukums “Melnā Neļķe” ir atsauce uz homoseksuālu vīriešu apzīmējumu, kas tika izmantots starpkaru perioda Latvijas dzeltenajā presē.

Konstantīns Žukovs (1990) dzīvo un strādā starp Rīgu un Londonu. Savā radošajā praksē mākslinieks bieži smeļas iedvesmu vēsturiskos un literāros avotos – sākot no islāma Zelta Laikmeta homoerotiskās dzejas līdz Oskara Vailda mīlas vēstulēm un Mišela Fuko darbiem par seksualitāti. Izmantojot literāros avotus kā sākumpunktu personisku stāstu atšķetināšanai, viņa darbi pēta dažādas mīlestības, pieķeršanās un seksualitātes formas.

Pēc Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas absolvēšanas K. Žukovs turpināja studijas Senmārtina Mākslas un dizaina koledžā (Central Saint Martins College of Art and Design) un Londonas Komunikācijas koledžā (London College of Communication) Apvienotajā Karalistē.