Koronavīruss Latvijā: Jelgavā slimības skarta nav tikai viena skola un trīs bērnudārzi

"Mācību process tiek turpināts attālināti vai daļēji attālināti, taču kopumā situācija skolās ir sarežģīta, jo ir ļoti augsta saslimstība tieši pedagogu vidū, līdz ar to atsevišķas skolas nevar nodrošināt visu mācību stundu norisi," skaidro Auza, norādot, ka skolas katru situāciju cenšas risināt individuāli, izvērtējot savas iespējas.

Pēc Izglītības pārvaldes datiem, 25.janvārī no 175 klasēm karantīnā atrodas 18 klases 1.-6.klašu grupā, septiņas no 101 klases 7.-9.klašu grupā un viena klase no 45 10.-12.klašu grupā.