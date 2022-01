ASV brīdina Krieviju nepadarīt par ieroci naftas un gāzes piegādes

"Pagātnes pakāpeniskums ir zudis," žurnālistiem sacīja amatpersona. Ja Krievija veiks jaunu iebrukumu Ukrainā, "mēs sāksim no eskalācijas kāpņu augšgala", norādīja amatpersona.

Lai gan Eiropas Savienība (ES) aptuveni 40% no piegādēm iegūst no Krievijas, Maskava arī lielā mērā ir atkarīga no naftas un gāzes pārdošanas, kas nozīmē, ka "tā ir savstarpēja atkarība", sacīja amatpersona.