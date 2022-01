Vai Aminatai izdosies vēlreiz iekļūt lielajā Eirovīzijā?

Viena no pašmāju spēcīgākas balss īpašniecēm, dziedātāja Aminata, izdevusi smeldzīgu balādi "I'm Letting You Go" un piesaka savu dalību šī gada "Supernovā". Dziesmas autore ir Aminata, producents "Kim W". Aminata Eirovīzijas dziesmu konkursā piedalījās jau 2015. gadā, izcīnot augsto sesto vietu.