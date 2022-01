Kas kavē Latvijas iedzīvotājus stādīt vairāk koku?

27% aptaujāto norāda, ka nezina, kā pareizi stādīt koku, 41% atzīst, ka nav vietas, kur to stādīt, - tās ir vienas no populārākajām atbildēm uz jautājumu, kas kavē Latvijas iedzīvotājus stādīt kokus. Vēl 34% atzina, ka nav par to aizdomājušies, bet 3% norādīja, ka tas viņiem nav svarīgi.