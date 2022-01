Spēle $70 miljardu vērtībā jeb kā vērienīgākais darījums spēļu nozarē ietekmēs internetu

Skandāls sākās ar to, ka “Activision Blizzard” tika apsūdzēta toksiskas darba vides uzturēšanā, tajā skaitā arī seksuālās vardarbības piekopšanā darba vietā. 2021. gada jūlijā prasību tiesā pret “Activision” iesniedza Kalifornijas regulators, bet dažus mēnešus vēlāk “The Wall Street Jorunal” rakstīja par kompānijas vadītāju 30 gadu garumā Bobiju Kotiku. Izrādījās, viņš ne tikai zinājis par notiekošo uzņēmumā, bet arī centies noslēpt notiekošo no direktoru padomes. Īsi pēc tam “Activision” akciju vērtība samazinājās par 40%, bet direktoru padomes pieaugošā spiediena rezultātā Kotiks izlēma pārdot uzņēmumu.

Pēc “Bloomberg” datiem, viens no galvenajiem “Activision” pircējiem bija “Meta” – “Facebook” māteskompānija. “Bloomberg” informācijas avots norāda, ka Kotiks pats nevēlējās pārdot uzņēmumu, taču tas tika darīts uz viņu izdarītā spiediena dēļ, kā arī tādēļ, ka viņš cerēja par “Activision” iegūt augstāku cenu. Tā kā Kotiks bija zaudējis ietekmi direktoru padomē, viņam nekas cits neatlika, kā piekrist pārējai uzņēmuma vadībai pārdot kompāniju “Microsoft” – tāpēc citi varianti īsti nemaz netika izskatīti.

Kādēļ “Microsoft” ir nepieciešams “Activision”?

Kopumā tiek uzskaitīti pieci iemesli, kādēļ “Microsoft” ir nepieciešama šī kompānija. Pirmkārt – vērienīgums. “Activision” datorspēļu nozarē ir leģendārs statuss, jo tieši šī kompānija ir radījusi “Call of Duty”, “World of Warcraft”, kā arī “Guitar Hero” franšīzes. Līdz ar “Activision” iegādi “Microsoft” kļūs par trešo lielāko spēļu kompāniju pasaulē, atpaliekot no Ķīnas “Tencent” un Japānas “Sony”.