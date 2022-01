Vientuļa, slima un pamesta. Kas notiek ar Monako princesi Šarlīnu?

“Daudz laimes dzimšanas dienā, princese Šarlēna! Mēs godinām jūs par jūsu spēju atdot visu, lai mainītu cilvēku dzīvi visā pasaulē, jūsu aizraušanās un centība glābt dzīvības ir patiesi iedvesmojoša. Mēs ceram, ka šis jūsu ceļojuma video atgādinās par to, cik ļoti jūs esat mīlēta un novērtēta."

Princese Šarlīna pagājušajā mēnesī nebija arī savu dvīņu dzimšanas dienā un Ziemassvētkus arī pavadīja attālināti no ģimenes.

Bijusī olimpiskā peldētāja tika ievietota ārstniecības iestādē jau novembrī, pēc 10 mēnešus ilgas prombūtnes dzimtajā Dienvidāfrikā. Viņas vīrs, princis Alberts publiski izteicies, ka viņa cieš no “emocionāla un fiziska spēka izsīkuma”, savukārt draugi izdevumam "Six" stāstīja, ka divu bērnu māte "gandrīz nomira" savā dzimtajā pilsētā Keiptaunā. "Mēs nezinām, kāpēc pils to mēģina slēpt," teikuši Šarlīnas draugi.