Lihulas šāvējam piemērots bargākais iespējamais sods

Pērn pavasarī Pērnavas apriņķa tiesa apsūdzētajam piesprieda 20 gadu cietumsodu, bet to pārsūdzēja gan prokuratūra, gan cietušie, kas uzskatīja, ka tāds sods ir nepietiekams.

Apriņķa tiesas tiesnesis Rubo Kikerpills tolaik norādīja, ka slepkavība vainu pastiprinošos apstākļos vienmēr ir smags noziegums, bet likums par šādu noziegumu paredz sodu no astoņiem gadiem cietumā līdz 20 gadiem cietumā vai mūža ieslodzījumam.

Saskaņā ar apsūdzības datiem Tarraste 2020.gada 6.jūnijā Pērnavas apriņķī pie degvielas uzpildes stacijas netālu no Lihulas ar savu automašīnu ietriecās divos citos auto un ēkas sienā. Bēgot no notikuma vietas, viņš nāvējoši sašāva avārijas liecinieku - motociklistu, kurš dzinās viņam pakaļ, - un atklāja uguni uz divām aizmugurē braucošajām automašīnām, bet no deviņiem cilvēkiem, kuri tajās atradās, neviens necieta.