Foto ⟩ Dailē iestudēta britu komēdija

Pirms pandēmijas “Mischief” bija vairāki iestudējumi Ņujorkā un Londonā: “The Play That Goes Wrong” (“Duchess Theatre”, tika atjaunots 2021. gada 18. jūnijā), “The Comedy About A Bank Robbery” (četrus gadus spēlēja “Criterion Theatre”), kā arī pēc rekordilga divu gadu perioda Brodvejā teātra kompānija uzveda “The Play That Goes Wrong” ārpus Brodvejā (“New World Stages” kopš 2019. gada, izrāde atjaunota 2021. gada 15. oktobrī, līdzproducenti – Kevins Makkolums un Dž. Dž. Ebramss). 2019. gada septembrī kompānija sāka Vestendas rezidenci Vodeviļas teātrī ar izrādi “Groan Ups”, kam sekoja “Magic Goes Wrong”. Iestudējums “Magic Goes Wrong” atgriezīsies Vestendā ar dažām izrādēm Apollo teātrī oktobrī. Citi “Mischief” iestudējumi, tostarp “Peter Pan Goes Wrong”, regulāri redzami licencētos iestudējumos Apvienotajā Karalistē, ASV un citur pasaulē.