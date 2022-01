Armēņu tautas mūzikas vēstneši pirmo reizi koncertēs Latvijā

"Man ir liels prieks atvest armēņu tradicionālo un garīgo mūziku uz Latviju. Šie darbi man ļoti daudz nozīmē un rada manī siltas emocijas. Mūzika, ko esmu apkopojis albumā, nāk no mana muzikālā ceļojuma, kurā es vienmēr jūtu gara klātbūtni. Šīs sajūtas es koncertā vēlos nodot arī saviem klausītājiem," ar gaidāmajiem koncertiem iepazīstina Arsens Petrosjans.

Arsens Petrosjans ir dzimis, audzis un pašlaik dzīvo Čarentsavanas ciematā Armēnijā. Viņa ģimene ir no armēņu etniskā anklāva Džavahetijā (Gruzijas Republikā), bet senči cēlušies no Erzurumas (mūsdienu Turcijas teritorijā). Sekojot pa pēdām duduka meistariem Dživanam Gasparjanam (Djivan Gasparian) un Gevorgam Dabagjanam (Gevorg Dabaghyan), Petrosjanam izdevies atrast pašam savu ceļu, īstenojot daudzveidīgas sadarbības ar tādiem mūziķiem kā Stīvs Hakets (Steve Hackett) no grupas Genesis, arābu komponistu Ihābu Darvišu (Ihab Darwish), ūdas spēlētāju Omaru Baširu (Omar Bashir) un daudziem citiem.